Пандемия COVID-19 вызвала резкий рост домашнего насилия в США

Из-за вынужденной самоизоляции продолжает расти уровень домашнего насилия, как показало исследование.

На пике коронавирусной пандемии исследователи обнаружили резкий рост количества случаев домашнего насилия в двух американских городах – Лос-Анджелесе и Индианаполисе. Отмечается, что во многих странах наблюдается аналогичное увеличение подобных печальных эпизодов. Опубликованное в Journal of Criminal Justice исследования предсказывает, что число случаев домашнего насилия будет плавно снижаться по мере возвращение людей к нормальной жизни.

Но если человечество столкнется со второй волной COVID-19, то при введении самоизоляции уровень домашнего насилия ещё сильнее вырастет. Исследователи отмечают, что обычно домашнее насилие в американских городах является преступлением, о котором реже всего сообщают в полицию. Но во время пандемии количество звонков стражам порядка с заявлениями об эпизодах бытового насилия в Лос-Анджелесе и Индианаполисе резко выросло. Таковы результаты анализа поступивших в полицию обращений в период с 2 января по 18 апреля в Лос-Анджелесе и с 2 января по 21 апреля в Индианаполисе.

Самоизоляцию в Лос-Анджелесе ввели 20 марта, а в Индианаполисе 24 марта, 16 марта в обоих городах закрыли школы, рестораны и бары. При этом в Лос-Анджелесе за период карантина ощутимо сократилось количество краж и ограблений, но в Индианаполисе оно осталось неизменным.