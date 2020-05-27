Глава инфоцентра по ковиду Мясников "на 100% готов убивать" за оскорбление

Руководитель информационного центра по мониторингу коронавируса при правительстве РФ Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, которые тебя оскорбили.

По словам главврача городской клинической больницы №71, он и сам готов убивать людей. «То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, — это 100%», — признался Мясников в интервью Ксении Собчак, призвав всех, кто оскорбляет его по Сети, изложить это при личной встрече.

Таким образом он прокомментировал собственную историю о друге, который убил человека, сел в тюрьму, а там убил другого. По мнению медицинского чиновника, это нормальное поведение, так как он не пытался обокрасть обидчика, а «отстаивал свою честь и достоинство».

Напомним, что ранее Мясников в ходе дискуссии о коронавирусе заявил: «Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — объяснив это призывом не паниковать из-за болезни.