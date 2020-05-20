Глава инфоцентра оперштаба по коронавирусу: "Кому положено умереть – помрут"

Главный врач ГКБ №71 Александр Мясников, который ранее был назначен на позицию руководителям центра мониторинга при оперативном штабе правительства по коронавирусу, заявил, что не нужно обращать внимания на COVID-19. По его мнению, болезнь в любом случае «возьмет свое».

«Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия, — объясняет Мясников в передаче блогера Владимира Соловьева. — Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут».

В качестве нормальной реакции на пандемию коронавируса, которая унесла уже более 323 тысяч жизней по всему миру и которой заразились почти пять миллионов человек, приглашенный эксперт правительства РФ предложил «просто жить».

Напомним, что перед своим назначением на должность главы инфоцентра оперштаба в феврале Меясников объяснял в своем Telegram-канале, что шанс для россиянина заразиться коронавирусом составляет «ноль целых и ноль в периоде» процента.