Доктор Мясников опроверг слова Шихман, что он берет деньги за интервью

Телеведущий и главврач ГКБ №71 Александр Мясников, назначенный главой информационного центра по коронавирусу, заявил, что все интервью дает бесплатно.

«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег», — приводит его слова ТАСС.

Ранее на своем ютуб канале «А поговорить?» журналист Ирина Шихман заявила, что в разговоре с Мясниковым о возможности взять у него интервью врач переключил её на помощника, который пояснил, что 30-минутное интервью по Skype будет стоить 88 тысяч рублей.

«На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: "За его время"», — пояснила Шихман, подчеркнув, что у неё имеется запись этого разговора.

Мясников при этом заявил, что у него нет никаких помощников, кроме одного сотрудника, отвечающего за вопросы на его сайте: «Если он что-то говорил, то он абсолютно не уполномочен», — пояснил врач.