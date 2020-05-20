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Мясников обвинил СМИ во лжи о его словах, якобы призывавших "радоваться жизни"

Общество
11:55, 20 мая 2020

Александр Мясников // фото: Instagram
Александр Мясников // фото: Instagram

Глава центра мониторинга оперативного штаба по коронавирусу Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что его слова «кому положено умереть – помрут» были вырваны из контекста.

«То есть "Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями, и не бороться с ними". Что есть прямая ложь», — пишет врач, комментируя публикации в СМИ, которые опубликовали его слова из программы блогера Владимира Соловьева.

Напомним, ранее Sobesednik.ru приводил его полную цитату: «Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия... Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут».

Как пояснил Мясников, под этими заявлениями он хотел успокоить тех людей, которые переживают стрессовую ситуацию в связи со страхом перед коронавирусом. Он хотел лишь указать на проблему излишней концентрации людей на эпидемии, а не призывал прекратить борьбу с ней: «Факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей — увы — скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать ее тревожными настроениями», — пишет он.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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