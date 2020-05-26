От Воробьева с любовью: врачу из Балашихи вместо надбавок дали сушки и чай

Детский хирург из Балашихи Галина Харитонова поделилась в социальной сети фотографией пайка, который врачам подарили от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Галина Харитонова работает хирургом в детской поликлинике №8 в подмосковной Балашихе. На днях ей и другим врачам этого лечебного учреждения подарили продуктовые наборы от губернатора Андрея Воробьева. В сухпайке – две пачки пакетированного чая, кофе, пачка печенья, две шоколадки, карамель и сушки… По словам хирурга, пайки выдали только врачам, медсестрам и другому персоналу даже этого скромного поощрения не досталось.

– Вот у меня в руках газета «Большая Балашиха», в которой написано, что в Московской области выплата предусмотрена в том числе и тем медикам, кто не работает с инфицированными ковид-19, но занимался своей непосредственной работой. За март и апрель мы должны были эти деньги получить. Но сейчас конец мая, а их пока нет. Ждем, что будет дальше.

Действительно, согласно официальной информации с сайта правительства Московской области, выплата положена и медикам тех лечебных учреждений, где коронавирус обнаружен не был. Врачам должны доплатить 40 тысяч рублей, медсестрам – 25 тысяч рублей, санитаркам – 15 тысяч рублей. Правда, есть условие: с 15 апреля они должны были отработать не менее 14 рабочих дней.

Галина Харитонова, по ее словам, это условие выполнила.

На сайте регионального правительства тем, кто не получил доплату, советуют обратиться к руководству или на горячую линию. По словам Галины, начальства сейчас на рабочем месте нет: кто заболел, а кто уволился, поэтому она собирается позвонить на горячую линию и выяснить, почему вышла такая несправедливость.

– Наверное, на шоколадку врачам денег хватит, не настолько мы обеднели. Эти продуктовые наборы – как насмешка какая-то, – говорит врач.