Опровержение: врачу из публикации Sobesednik.ru не полагались выплаты

26 мая на нашем сайте был опубликован материал под заголовком «От Воробьева с любовью: врачу из Балашихи вместо надбавок дали сушки и чай», где мы рассказывали о детском враче из Подмосковья Галине Харитоновой, которой вместо обещанных выплат за работу в период пандемии выдали сухой паек от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Позднее в пресс-службе главы Подмосковья нам сообщили, что не имеют никакого отношения к направленным медикам пайкам – они были предоставлены «Единой Россией».

Кроме того, мы также получили официальный комментарий от областного Минздрава, из которого становится ясно, что Галине Харитоновой в связи с коронавирусом не предназначались никакие выплаты. Текст комментария мы приводим полностью:

«Региональные доплаты детскому хирургу поликлиники №8 Балашихинской областной больницы Г. Ю. Харитоновой не полагаются.

Они выплачиваются медицинским специалистам, оказывающим помощь пациентам с подтверждённой коронаиврусной инфекцией, и медикам, работающим с пациентами с подозрением на коронавирус, внебольничной пневмонией, признаками ОРВИ. Г.Ю. Харитонова к этой категории не относится, с чем согласилась после дополнительных пояснений по данному вопросу.

В Московской области медицинским специалистам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, полагаются как федеральные, так и региональные доплаты. Средства уже поступили в медицинские учреждения. Выплаты начисляются в заработную плату по итогам работы за месяц.

Отметим, что для решения возникающих по выплатам вопросов медицинские специалисты могут обратиться к главному врачу медицинской организации или на "горячую" линию: 8 (800) 550-50-30, 8 (495) 990-77-77.

Кроме того, на портале uslugi.mosreg.ru заработал онлайн-калькулятор, позволяющий медработнику рассчитать полагающийся размер выплат».

Редакция Sobesednik.ru приносит извинения читателям за возможное введение их в заблуждение. Вместе с тем нам хотелось бы отметить, что ситуация по выплате медикам обещанных надбавок в ряде регионов носит далеко не столь однозначный характер: врачи, как в случае с героиней нашей публикации, и сами зачастую не понимают, положены ли им дополнительные деньги, а звонки по горячей линии не дают четких ответов. Выражаем искреннюю надежду, что данный случай привлечет внимание к проблеме.