"Врачи не видят доплат, обещанных Путиным за работу с больными коронавирусом"

В начале апреля Владимир Путин на совещании с руководителями российских регионов, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, объявил о введении специальной федеральной выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19.

Президент пообещал, что врачи, работающие в «красной зоне», получат доплату в 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Выплаты они должны получать три месяца, начиная с апреля. Доплата так же была обещана сотрудникам скорой помощи, которые работают с коронавирусными больными: врачам — по 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям машин — по 25 тысяч рублей в месяц.

— Мы таких сумм не увидели, — говорит глава подмосковного профсоюза медработников «Действие» Евгения Богатырёва. Она работает врачом на подстанции скорой помощи в Королеве. — Я общаюсь с коллегами со всех подстанций скорой в Подмосковье. Те, кто работает в специализированных инфекционных бригадах (выезжают только на коронавирусные случаи. — Прим. Sobesednik.ru.), разово получили выплату. Им пришло по 10 тысяч рублей. Сотрудники обычных бригад, которые так же выезжают к больным с коронавирусом, получили смешные деньги: кому-то на карту пришло 150 рублей, кому-то — 400 рублей. Самое максимальное — 3 тысячи. Кому-то вообще не пришли никакие доплаты, например, в поселке Шаховской Московской области.

Евгения Богатырева // Фото: соцсети

По словам Богатыревой, ей не известно, чтобы родственники врачей, умерших от коронавируса (по состоянию на конец апреля сообщалось о 70 погибших медиках. – Прим. Sobesednik.ru), получили от государства матпомощь. Заболевшие «ковид» медики, утверждает Богатырева, могут рассчитывать только на больничный.

— Мы обратились в правительство Московской области, составили петицию, но в суд мои коллеги идти не спешат. Они понимают: будет очень сложно доказать, что ты заразился именно на работе. Работодатель всегда может сказать, что вы подцепили вирус в магазине или еще каком-нибудь общественном месте, — говорит профсоюзный лидер.

Многие медики запуганы и боятся слово сказать поперек начальству, — продолжает Богатырева. — Какие доплаты? Люди боятся, что их лишат зарплаты. Вот сейчас вышел приказ главного санитарного врача, согласно которому медиков, ушедших в оплачиваемые отпуска в мае, вызывают на работу. И люди вынуждены подчиниться, никто не хочет потерять место. У нас сильно не хватает сотрудников скорой, многие заболели и сидят на больничном, на маршруты выходит очень мало бригад.