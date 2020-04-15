Катя Гордон: "Все из-за того, что Собянину пришло в голову проверять пропуска"

Сегодня во всех СМИ и социальных сетях появились фото и видео с толпами граждан у входа в метро. Сначала показалось, что это старые кадры, отснятые в час-пик, однако они были сделаны сегодня. Так выглядит система пропусков в Москве. Пока у каждого проверяли разрешение на выход из дома на работу, люди вынужденно стояли вплотную друг к другу, многие без масок, рискуя заразиться.

Свое мнение на сей счет высказала правозащитница Екатерина Гордон, глава юридической компании. Екатерина проводит правовой марафон, где помогает людям разобраться с их правами в период пандемии.

Екатерина Гордон / фото: Global Look Press

– Все, что происходит – это абсолютный бред, это тестирование неких программ, которые на мой взгляд, будут внедряться в будущем, – начала разговор Гордон, когда мы упомянули огромные очереди в метро. – То, что мы видели сегодня, – непрофессионально и глупо: люди вынуждены дышать друг другу в затылок просто потому, что Собянину пришло в голову проверять пропуска, да и вообще создавать эту пропускную систему.

Ситуация доказала, что речь – не о здоровье людей. Если бы было иначе, то меры предосторожности выглядели бы по-другому. Через месяц или больше на улицу выйдут обнищавшие и изголодавшиеся люди – это мой прогноз. Все, что делается сейчас, большая ошибка по отношению к россиянам. Попытка всех нас оцифровать не имеет никакого отношения к заботе о гражданах.

– Многие считают, что это - вынужденная мера, чтобы защитить людей.

– Это не вынужденная мера. Есть Швеция, правительство которой сказало: «Мы не реагируем на эту попытку испугать людей. Да, мы защищаем наших стариков и людей в группе риска, ведь болезнь все-таки есть. В остальных случаях, мы не наводим панику. Границы мы не закрываем, живем обычной жизнью».

Нашим гражданам страшнее потерять возможность заработка, чем заболеть. Поверьте мне, каждая мама обнимется с больным коронавирусом и скажет: «Давайте, я уже переболею, лишь бы мне было, чем кормить моих детей».

- А если вдруг кто-то из тех, кто сеголня стоял в огромной очереди из-за проверок пропусков, заболеет, он сможет подать в суд?

– Нет, вы ничего не сможете сделать. Этот корона-кризис, как я его называю, показал, что мы с вами, к сожалению, не можем ничего. Есть люди, которые все решают за нас. Я не верю в то, что все это нам во благо. Я абсолютно негативно ко всему настроена. И хотя близкие говорят мне не рассуждать на эту тему, я не буду молчать, а скажу то, что думаю, как мама, как человек, выплачивающий ипотеку.

– А государство вам как-то помогло, много же говорили о помощи малому и среднему бизнесу?

– Нет, конечно. У меня бизнес встал, я не могу выплачивать своим 12 сотрудникам зарплату. Никаких льгот и бонусов нет. Я – тот самый представитель среднего бизнеса, который сейчас страдает.