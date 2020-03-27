Катя Гордон: "Я боюсь не хвори, я боюсь нашего правительства!"

Катя Гордон рассказала с своем Инстаграм, что негативно относится к недавнему посланию Владимира Путина. Она абсолютно уверена, что идет третья мировая война, во время которой бедные станут беднее, а богатые — богаче. И, скорее всего, будет еще хуже, чем сейчас.

Юрист призналась, что, как человеку, который долгое время создавал бизнес, а теперь пришел в точку «ноль», ей уже бояться нечего, и не поскупилась на сильные выражения.

— Владимир Владимирович вошел в тему на полшишечки, как говорят, — сострила Гордон. — Пошло, но метко, потому что малый и средний класс объявление о карантине отчасти бы спасло. У нас были бы основания говорить о форс-мажоре. А Владимир Владимирович как бы сказал нам следующее: да, есть же объективная проблема, и наши границы все равно пропустят этот заморский ядовитый флюид, но это будут выходные. И дураки такие: ой, классно! Вопрос: если вы работаете в частном секторе, как вы думаете, откуда ваш работодатель возьмет бабок? Ну один месяц да, два — ок, на третий месяц он закроется и обанкротится. А Владимир Владимирович сегодня лишил его даже опции ссылаться на форс-мажор.

Екатерина уверена, что юридически президент лишил граждан определенного функционала. «Поэтому, пожалуйста, не ссыте кипятком, пишите ваши поганые посты про то, что вам несметно повезло!» — заявила она.

По мнению Гордон, всем, кто пишет позитивные посты в соцсетях и не жалуется на жизнь, можно сразу ставить диагноз: «Можно сразу говорить, что вы человек тупой, не способный аналитически мыслить, или оторваны от реальности».

— Любой человек, работающий, и вопреки реальности создающий собственный бизнес, он вот это считывает как полный апокалипсис. Я боюсь не хвори, я боюсь нашего правительства, которое в отличие от любой цивилизованной страны, не делает налоговых послаблений, утверждает, что большинство в стране — это средний класс, и делает все, чтобы мы с вами сдохли.

Прошлась Екатерина и по знаменитостям, которые в период эпидемии пытаются производить маски и продавать их втридорога или каким-то иным способом наживаться на болезнях и человеческой беде. Их Гордон назвала тварями. А всем остальным в это непростое время пожелала оставаться честными людьми.