Обвиненный в педофилии экс-директор музея в Карелии умер в тюремной больнице

Приговоренный к девяти годам и освобожденный от наказания в начале марта историк Сергей Колтырин скончался от рака.

Как пишет издание Karelia News, Колтырин умер в ночь на 2 апреля в Республиканской больнице №2 УФСИН по Карелии в Медвежьегорске.

В начале марта суд освободил бывшего директора Медвежьегорского музея от наказания по делу о педофилии. Это было связано с тем, что у историка была финальная стадия онкологического заболевания – мужчину выпустили на свободу, чтобы он мог попрощаться с близкими. Прокуратура обжаловала это решение, апелляцию должен был рассматривать Верховный суд Карелии.

Сергея Колтырина задержали по делу о педофилии в октябре 2018 года. Он занимался лесным урочищем Сандармох, где во время Большого террора 1937-1938 годов были застрелены и похоронены свыше 9,5 тысячи советских солдат. Массовые захоронения в Сандармохе обнаружил историк, глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, которого в 2016-м обвинили в изготовлении детской порнографии из-за снимков его несовершеннолетней приемной дочери.

По словам коллег и знакомых Колтырина, дело против историка было связано с его деятельностью, отмечало издание «7x7». После открытия мемориального комплекса Сандармох в 1997 году он регулярно устраивал там субботники, проводил экскурсии, а также организовывал мероприятия в Дни памяти жертв политических репрессий 5 августа и 30 октября.

Во время поисковых работ Российского военно-исторического общества (РВИО) в конце лета 2018 года Колтырин был назначен представителем музея Медвежьегорска. После того, как члены РВИО сообщили о том, что нашли на территории Сандармоха останки военнопленных, по их словам, предположительно расстрелянных финскими оккупантами, Колтырин заявил, что это не так, поскольку в мемориале могут быть только останки жертв сталинских репрессий. Вскоре после этого историка и его знакомого, Евгения Носова, обвинили в развратных действиях в отношении 13-летнего подростка. Сам Колтырин накануне своего задержания утверждал, что в его адрес поступали угрозы со стороны силовых органов.