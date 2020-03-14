На Лубянке задержали Льва Пономарева и Сергея Удальцова

У здания ФСБ, где активисты вышли на пикеты под лозунгом «Обнулите сроки политзэкам», начались жесткие задержания.

В числе задержанных оказались лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, а также глава «Левого фронта» Сергей Удальцов, передает «Эхо Москвы».

Ранее столичная мэрия отказалось согласовать шествие и митинг в центре Москвы, предложив организаторам переместиться в Люблино. В итоге протестующие решили поменять формат акции и выстроиться в живую цепь возле здания ФСБ на Лубянке.

По данным «ОВД-Инфо» на 15:00, задержаны 26 человек, их отвезли в Таганский ОВД. Кроме того, силовики задержали несовершеннолетнего, который вел видеозапись акции, ему повредили оборудование. Одной из девушек сотрудники ОМОНа повредили ногу, когда заталкивали ее в автозак.

Сообщается, что у несовершеннолетнего задержанного в автозаке случился приступ астмы.