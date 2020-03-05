В ФАС не исключили сценарий неконтролируемого роста цен на сахар

Руководитель управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко заявила, что антимонопольную службу тревожит ситуация с падением цен на сахар на внутреннем рынке.

«Если не будут предприняты меры, закрытие сахарных заводов и критическое сокращение посевов сахарной свеклы может привести к ухудшению состояния конкуренции на внутреннем рынке, возникновению доминирующих на этом рынке компаний и неконтролируемому росту цен», — передает её слова «КоммерсантЪ».

Она объясняет это тем, что перепроизводство сахара не способствует повышению ни оптовых, ни розничных цен. А, как ранее отмечал Sobesednik.ru, низкие цены привели к закрытию уже трех сахарных заводов.

Мирочиненко выделяет увеличение экспорта как один из возможных выходов этого положения, однако ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов объяснил Sobesednik.ru, что реализовать это будет затруднительно: «Нужно куда-то экспортировать более 2,4 млн тонн [сахара]. Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта. Реально получится экспортировать не более 1,1 млн тонн, и это будет невероятный рекорд за 220 лет свекловодства в России».

При этом в Союзе сахаропроизводителей России обращают внимание, что, учитывая закрытие производств и прогнозируемое снижение посевов свеклы, цена на сахар может вырасти вдвое по сравнению с ценами на январь до «около 46 рублей за кг с НДС».