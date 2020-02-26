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Сладкая жизнь кончилась. Что будет с ценами на сахар с закрытием еще 11 заводов?

Общество
10:34, 26 февраля 2020

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Число сахарных заводов, которые остановят работу, гораздо больше трех, о которых говорил накануне глава правления Союзроссахара Андрей Бодин. В ближайшие годы, выяснил Sobesednik.ru, закроются еще 11 предприятий.

Одной из причин скорого закрытия сахарных заводов в Башкирии, Татарстане и Тульской области Союз сахаропроизводителей назвал перепроизводство продукта. По словам представителя Союза, низкая цена на сахар не позволяет заводам поддерживать нужный уровень рентабельности.

Первая реакция обычных потребителей на новость понятна – недоумение и едва ли не паника. Пора ли скупать «сладкую смерть», как это было на волне эйфории с гречкой?

– Эти три завода произвели меньше 2 процентов сахара, который есть в стране, – говорит Евгений Иванов, старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка. – Их склады забиты выше потолка, сахар с этих заводов будет продаваться больше года. Если это и скажется, то через два года, да и то не сильно. Эти 2 процента сахара — это совершенно ни о чем!

В России осталось 74 сахарных завода, в советское время их было 96. По словам эксперта, через 10-15 лет число «сладких» предприятий в нашей стране сократится до 60. Это общемировая тенденция: количество сахарных заводов сокращается, «выжившие» становятся более мощными, эффективными и модернизированными.

– Если посмотреть корзину товаров и услуг в России, то в ней меньше всего подорожало продовольствие, – считает эксперт. – А в нем меньше всего подорожали такие товары, как сахар и мука. Они являются дефлятором потребительской корзины. В мире происходит тоже самое. Сахар дорожает меньше остальных товаров. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то россиянам бояться нечего. Не нужно бежать за сахаром и покупать мешок, но держать килограмм сахара дома на ежедневные нужды не помешает.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Общество

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