В Тульской области на фоне проблем в отрасли закрылся очередной сахарных завод

В Тульской области из-за убытков закрылся принадлежащий ООО «Агроторг Товарково» Товарковский сахарный завод — градообразующее предприятие поселка Товарковский.

При этом власти региона уверяют, что уже ведут переговоры по трудоустройству работников предприятия и занимаются привлечением инвесторов, которые могут запустить производство.

Как отмечает «Интерфакс», это уже не первый такой завод: ранее по той же причине закрылся «Нурлатский сахар», а также временно был закрыт башкирский Мелеузовский сахарный завод лидирующего на этом рынке агрохолдинга «Продимекс».

Это, как отмечали в ФАС, связано с перепроизводством продукта, за которым предсказуемо последовало значительное снижение цены на сахар, которые, по подсчетам Центра агроаналитики при Минсельхозе, упали год к году более чем на 40%.

При этом отраслевая ассоциация «Союзроссахар», полагает, что из урожая сахарной свеклы, выращенной в 2019 году, получится 7,7 миллионов тонн сахара при потребности внутреннего рынка лишь в 6 миллионах тонн.

Как объяснили «Газете.ру» в Минсельхозе, в сахарной сфере есть экспортный потенциал, однако, по данным ФТС, с июля по август прошлого года увеличился на 14% его импорт в Россию, что, по мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, связано с политическими решениями в отношении поставок из Беларуси, которые «всегда были и будут».

При этом президент Республики Александр Лукашенко, как ранее писал Sobesednik.ru, рассказал о преступной схеме, по которой все заводы страны поставляли в Россию сахар по цене с надбавкой, после чего часть этого же сахара возвращалась обратно в страну. По «сахарному делу» были арестованы все руководители заводов и даже люди «в погонах», а в общей сложности сообщалось о задержании 11 человек.