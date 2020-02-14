Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков

Фото с застольем, которое устроил в колонии Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова, вызвало большой скандал.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин поделился с Sobesednik.ru своей версией происхождения провокационных снимков:

— Удивлён нагнетанию ситуации вокруг фотографий, распространённых в соцсетях кем-то из бывших осуждённых, отбывавших наказание в иркутской колонии №3. Что там незаконного? На фотографиях сидят несколько заключённых. На столе в мисках лежат яблоки и стоят банки с соком, которые продаются свободно в магазине-ларьке при этом учреждении. У осуждённых есть право в свободное от работы время общаться, пить сок, есть яблоки. На столе нет спиртных напитков, никто не употребляет наркотики, не танцует стриптиз и не демонстрирует каким-либо образом преступные намерения. То, что кто-то из них решил угостить других яблоками и соком, не может быть расценено как преступление.

Другой вопрос, что фотографии сделаны на мобильный телефон, но и в этом нет ничего нового. Оперативники ФСИН торгуют мобильными телефонами, проносят их в колонии, в том числе для осуществления оперативных мероприятий, — говорит Осечкин. — Быть может, кто-то из участников этих посиделок делал фотографии специально для того, чтобы использовать эти фото как компромат. Но если и есть тут что-то незаконное с фото и телефоном, то претензии все нужно предъявлять оперативным сотрудникам иркутского ГУ ФСИН.

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— Что касается судьбы самого Заура Дадаева, то хочу напомнить, что СК и прокуроры до сих пор не расследовали факты пыток в отношении этого заключённого и тех, кто судом уже признан его сообщниками. Члены ОНК [общественной наблюдательной комиссии] Ева Меркачева и Андрей Бабушкин посещали этих заключённых в марте 2015 года в СИЗО «Лефортово», видели на их лицах и телах следы пыток и гематомы, ссадины и царапины. Но после огласки и наших заявлений ФСБ и СК закрыли моим коллегам доступ к задержанным, блокировав попытку раскрыть факты превышения полномочий с применением насилия и принуждения к явкам с повинным с применением пыток. Но следователь по тому делу — ныне генеральный прокурор (Игорь Краснов), и силовики стараются замять ту историю с нерасследованными пытками, подменив её вбросами и такими вот поводами, — считает Владимир Осечкин.