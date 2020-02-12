СМИ нашли фото убийцы Немцова за накрытым столом с шашлыком, соком и фруктами

Фотографии с отбывающим срок за убийство политика Бориса Немцова экс-сотрудником внутренних войск МВД Зауром Дадаевым были обнаружены порталом Scanner Project в социальной сети «ВКонтакте».

На странице одного из пользователей 3 июня выложена серия снимков «в компании осужденных» в большом помещении с картинами на стенах и накрытым столом на котором присутствуют фрукты, соки и шашлык.

Отмечается, что в это время Дадаев должен был находиться в колонии №3 строгого режима в Иркутске, где содержатся бывшие силовики. После этого его перевели в колонию Ангарска, а затем снова вернули в Иркутск.

По данным издания, в аккаунт осужденного в социальной сети «Одноклассники» 8 июля 2018 года был произведен вход.