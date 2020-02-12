ФСБ запрашивала данные клиентов "Авито" и Rutube во время протестов в Москве

ФСБ в разгар московских акций протеста требовала ключи для дешифровки переписки клиентов ряда онлайн-сервисов.

Как пишет «Медуза», речь идет о компаниях, входящих в реестр операторов распространения информации (ОРИ), в том числе «Авито», RuTube и «Хабр».

Отмечается, что летом прошлого года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ направил сервисам письма с требованиями передать ключи для дешифровки переписки пользователей и обеспечить круглосуточный доступ к IT-системе организаций.

The Bell со ссылкой на источник в компании, входящей в реестр ОРИ, пишет, что часть интернет-сервисов сотрудничает с ФСБ. «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов», – рассказал собеседник издания.

Также сообщается, что в ноябре 2019 года компании из реестра ОРИ, которые еще не установили необходимое спецоборудование, получили письмо с приглашением приехать на Лубянку для разъяснений.

В соответствии с законодательством, если компании не предоставят спецслужбе ключи шифрования, они нарушат Кодекс об административных правонарушениях. Тогда ФСБ составит протокол об административном правонарушении. Компаниям будут грозить штрафы в размере до миллиона рублей. Кроме того, если ключи не будут переданы и в этом случае, Роскомнадзор вынесет предписание об устранении нарушения. Если оно будет также проигнорировано, сервисы, отказавшиеся выполнить требования спецслужбы, могут заблокировать на территории РФ.

На данный момент в реестр операторов распространения информации входят около 200 интернет-компаний. «Пакет Яровой» позволяет спецслужбам требовать передачи ключей для дешифровки переписки клиентов у любой из них. В 2017 году ФСБ запросила ключи у Telegram, а в 2019-м – у «Яндекса». Обе компании отказались от сотрудничества.