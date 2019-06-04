«Яндекс» не предоставил ФСБ ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Как передает РБК, ФСБ направила «Яндексу», находящемуся в реестре организаторов распространения информации, запрос на передачу сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» в процессе авторизации.

Отмечается, что компания пока не выполнила данное требование, поскольку специалисты «Яндекса» считают, что передача паролей и анализ поведения пользователей на их основе повлекут значительные риски в плане безопасности. Однако молчание компании является нарушением действующего Кодекса об административных правонарушениях: теперь «Яндексу» может грозить штраф, а в дальнейшем и блокировка сервисов на территории России, как это произошло с мессенджером Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что интернет-сервис для романтических знакомств Tinder был внесен РКН в реестр организаторов распространения информации, что, согласно «закону Яровой», позволяет правоохранителям требовать у приложения личные данные пользователей. Однако в самом Tinder отвергли возможность сотрудничества с российским правительством в сфере раскрытия пользовательских переписок.