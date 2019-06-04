Представитель сервиса для знакомств Tinder подтвердил включение в реестр организаторов распространения информации.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Роскомнадзор внес интернет-сервис Tinder, предназначенный для романтических знакомств, в реестр организаторов распространения информации, что автоматически обязывает приложение делиться в ФСБ и российскими властями личными данными пользователей.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании, Tinder действительно предоставил РКН необходимые данные для внесения в реестр, однако сервис не намерен сотрудничать с российскими властями с сфере передачи личной информации и переписок пользователей.

«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — заявили в Tinder.