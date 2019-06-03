Роскомнадзор внес Tinder, предназначенный для романтических знакомств, в реестр организаторов распространения информации.

Как сообщает проект «Роскомсвобода», внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на мобильную платформу Tinder обязательства делиться с правоохранителями всеми пользовательскими данными и перепиской по запросу силовиков.

Отмечается, что Роскомнадзор направил обращение администраторам сервиса по запросу ФСБ. Кроме того, дальнейшее взаимодействие с компанией после ее внесения в реестр также будут производить силовые структуры.

«У нас был диалог с администрацией сервиса (Tinder), в результате вся необходимая нам информация была предоставлена, и мы внесли эти данные в реестр организаторов распространения информации», — рассказал агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский, добавив, что не знает, в какой именно форме будет происходить взаимодействие Tinder и ФСБ.

Согласно последним данным, в сервисе знакомств Tinder зарегистрированы около 50 миллионов пользователей.