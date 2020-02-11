Актер Максим Матвеев шокирован пытками и приговором по делу "Сети"

Максим Матвеев, исполнитель главной роли в сериале «Триггер», который сейчас с успехом идет на «Первом канале», рассказал Sobesednik.ru о своем отношении к жестким приговорам (от 6 до 18 лет тюрьмы), вынесенным на днях фигурантам так называемого «дела "Сети"» (решением суда признана террористической организацией, запрещена в РФ — прим. ред.).

– Сроки действительно шокируют! – считает актер. – Информация о том, что этих людей (фигурантов дела. – Авт.) пытали, в голове моей не укладывается. Все это, конечно, перевешивает чашу доверия не в сторону правосудия и органов, а в сторону этих заключенных. Какого бы наказания ни заслуживал человек, разве можно его пытать?! Мы же вроде в цивилизованной стране живем!

– Сейчас все больше говорят о том, что суровый приговор был вынесен для устрашения других. Мол, не смейте даже думать о том, чтобы высказываться против власти…

– Да, я согласен.

Полную версию беседы с Максимом Матвеевым читайте в ближайших номерах газеты «Собеседник» и скоро на Sobesednik.ru.