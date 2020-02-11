"Триггер" и "Док-ток" Собчак: "Первый канал" взял курс на жесть

Новое ток-шоу Ксении Собчак «Док-ток» надо оценивать только вместе с сериалом «Триггер». Вместе в сетке «Первого канала» Константин Эрнст поставил эти проекты неспроста.

И скажите после этого, что муж и жена не одна сатана. Наиболее громкие проекты Софьи Эрнст (не просто актрисы, а жены гендиректора «Первого») последних двух лет — два сезона скандального сериала «Содержанки», в котором самое непосредственное участие принимал Константин Богомолов (первую часть снимал как режиссер, вторую курировал). Всем известно, чей он муж, и вот теперь его жена вышла с шокирующим шоу на «Первом».

Провокация, провокация и еще раз провокация — вот общий девиз «Содержанок», «Триггера» и шоу «Док-ток». «Давно надо было сказать Диане, что ты эту бабу трахаешь», «Были бы у тебя яйца, давно бы ты себя порезал», — вот лишь пара фраз из «Триггера» с Максимом Матвеевым, который в роли практикующего радикальные методы лечения психотерапевта больше похож на знаменитого своими опять-таки провокационными акциями Петра Павленского, чем, скажем, на мягкого и вкрадчивого доктора Курпатова — звезду «Первого канала» прошлых лет.

Жесть «Триггера» теперь каждый вечер на «Первом» сменяет жесть «Док-тока». «Сучка!» — кричит «герой» премьерного выпуска Собчак Михаил Хачатурян, в приступе ярости таская за волосы жену по коридору.

Перед премьерой Ксению Собчак подозревали в том, что она стащила название и идею программы «Док-ток» у одноименного проекта канала RTVI. Теперь можно точно сказать: это не так. Программа Собчак имеет куда больше заимствований. Вся «новизна» формата свелась к тому, чтобы соткать из того, что есть на ТВ, лоскутное одеяло. Чего в «Док-ток» только не понамешано...

У «Пусть говорят» — с Малаховым или без Малахова — «Док-ток» перенял скандальность. В первом выпуске, посвященном убийству сестрами Хачатурян отца, кто только не пересобачился — и психологи, и адвокаты, и родственники. Обещанного «вдумчивого обсуждения» не получилось.

То есть была попытка обсудить целесообразность принятия закона о домашнем насилии, сторонницей которого является Ксения Собчак (она и сказала об этом сразу открытым текстом). Но диспут быстро свернулся: один эксперт предположил, что закон спасет жертв домашнего насилия, другой — в пух и прах разнес эти надежды.

А точку поставил Анатолий Кучерена. Когда подобрались к самому главному — куда девать женщин, нуждающихся в помощи, заслуженный адвокат РФ прокричал: «Ну какие квартиры? Кто им эти квартиры предоставит? Не будет этого никогда!»

RTVI упирал на то, что Собчак «украла» у них документальный ход. Тоже кривда. В «Док-ток» на «Первом» не документальное кино, а историческая реконструкция с участием актеров. То есть фантазия — как та, что который год практикует Леонид Каневский в проекте «Следствие вели...» (НТВ).

И на сладенькое. Ксения Собчак не офицерская вдова и не высекала сама себя. Но сама у себя «подсмотрела» один ходик. Из интернет-шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube Ксения перенесла в «Док-ток» скандальные интервью.

То она, выбрав доверительный тон, спрашивает вдову Хачатуряна — Аурелию Дундук — о первом сексе с «домашним тираном». То требует ответа, от кого та «нагуляла» сына, которого воспитал покойный. То еще сильнее наседает: мол, зачем терпела издевательства и изнасилования, почему не бежала, прихватив детей.

«Да потому что сытой жизни хотела, он ей деньги давал!» — наконец рубанул адвокат. «По-моему, это слишком примитивно. И унизительно», — поморщилась Собчак.

Зато самая что ни на есть правда. Такая простая и жизненная, но на ней «Док-ток» не построишь, из нее сенсации не высосешь. А Собчак без всего этого не может. «Док-ток» — это же вам не «Дог-шоу».