Ведущий настоящего "Док Ток" прокомментировал "кражу" шоу Ксенией Собчак

Худшей рекламы новому шоу Ксении Собчак «Док Ток» не придумать: ведущую заподозрили в плагиате.

По информации Sobesednik.ru, телеканал RTVI, на котором уже полгода выходит проект с точно таким же названием («Doc Talk»), направил на «Первый канал» официальное письмо.

Пока все ждут ответ, ведущий программы «Док Ток» на RTVI Никита Тихонов-Рау ответил на вопросы Sobesednik.ru о разразившемся скандале.

В рамках «Док-Ток» Александра Гордона и Ксении Собчак предполагается обсуждать «истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным — истории, достойные экранизации».

«"Док-Ток" — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал, — утверждает Ксения Собчак. — Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы».

Однако накануне премьеры телеканал RTVI распространил заявление о том, что «Док Ток» уже существует. Похоже, самым креативным и оригинальным в новом шоу Собчак были снятые Константином Богомоловым проморолики в ванной…

Телеканал RTVI замечает: программа «Док Ток» про человеческие истории, социальные проблемы и драмы выходит в его эфире с сентября 2019 года.

«Ведущие RTVI Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас — семейная пара, которая получила много разных наград за создание документальных и социальных фильмов. Все истории, которые обсуждают в эфире RTVI, они прожили вместе с героями, всех экспертов они приглашают лично, — говорится в заявлении канала. — "Первый канал" анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI. Полностью. Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один».

На своем сайте RTVI даже снабдил архивные выпуски «Doc Talk» специальной плашкой «Смотрите оригинал!»

В интервью «Собеседнику» Никита Тихонов-Рау признался: его первой реакцией на новость о выходе шоу «Док Ток» с Ксенией Собчак было удивление.

— Мы работаем в документалистике давно, 15 лет. И с одной стороны, появление на «Первом канале» программы, имеющей в названии корень «док», — это колоссальное признание значимости нашей профессии, — говорит Никита. — А с другой — я испытываю недоумение: какое отношение имеет Ксения Собчак к миру документального кино?..

— Никита, вы, получая первое образование, изучали во Всероссийской академии внешней торговли авторское право на аудиовизуальные произведения. Получается, вопрос по вашему профилю: какими будут ваши дальнейшие шаги? Собираетесь ли вы подавать на «Первый канал» и Ксению Собчак в суд?

— На телеканале RTVI мы являемся приглашенными ведущими. Наша роль в этом проекте — творческая, смысловая. А все, что касается стратегического обеспечения процесса, реализуется телеканалом. На мой взгляд, этот вопрос лежит в плоскости отношений двух телеканалов. Мы как ведущие вмешиваться не будем.

— Вы же работали в свое время на «Первом канале»?

— Да, очень люблю этот канал. Отдал ему много лет жизни.

— Наверное, особенно неприятно получить от него такой, как говорит Путин, «нож в спину»?

— Я смею надеяться, что это все-таки не осознанный акт, а случайность.

— Разве возможны совпадения до такой степени — в названии, идее?

— Я полагаю, что авторы проекта «Первого канала» являются насмотренными людьми и следят за информационным пространством, за тем, что делают коллеги. И в частности, такая либеральная личность, как Ксения Собчак, наверняка смотрит канал RTVI. Думаю, она могла видеть наш продукт в эфире. Но делать выводы и предъявлять обвинения я бы пока не стал.

По моей информации, у «Первого канала» нет планов отказываться от названия «Док Ток» или что-то менять в программе в связи с открывшимися обстоятельствами. Так что 10 февраля мы вместе со всей страной увидим тот продукт, который выйдет на «Первом канале», и поймем, совпадает ли он с тем, что делаем мы, или это совсем другой проект и пересечение есть только в названии.

— Единственный приятный факт здесь, наверное, в том, что благодаря популярности Ксении Собчак вырастет интерес к документалистике?

— В нашей стране все устроено так, что ты можешь в течение 15 лет честно, искренне, отдавая себя снимать кино, получающее награды, отзывающееся в сердцах людей, — но при этом не получишь такую общероссийскую известность, как в тот момент, когда ты краем, боком, случайно зацепил имя Ксении Собчак. Это ясно показывает, как устроен наш мир и что в нем является ценностями.