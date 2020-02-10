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Получивший гражданство РФ спортсмен Джефф Монсон намерен сдать ЕГЭ в феврале

Общество
17:05, 10 февраля 2020

Бывший боец UFC и член Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон сдаст экзамен по истории под Москвой.

Это произойдет в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.

Отмечается, что Монсон пройдет тестирование 29 февраля. В акции в этот день примут участие все школы муниципалитета.

«В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми. Все желающие пройдут процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также подчеркнули, что к участию в «Едином дне сдачи ЕГЭ родителями» был приглашен не только Джефф Монсон, но и другие медийные личности.

Напомним, американский боец ММА Джефф Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года. В сентябре того же года он был избран в совет депутатов Красногорска по партийным спискам «Единой России».

Рубрика: Общество

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