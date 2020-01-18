Россиян просят избегать животных в Юго-Восточной Азии из-за вспышки пневмонии

Российских туристов, путешествующих по Юго-Восточной Азии, просят избегать контактов с животными из-за нового вируса.

Как указывается на сайте Россельхознадзора, в начале года в городе Ухань китайской провинции Хубэй была зарегистрирована вспышка пневмонии, вызванная новым штаммом коронавируса. «Помимо этого, два случая инфицирования людей были зарегистрированы в Таиланде и Японии», – говорится в сообщении.

Источником инфекции стал рынок города Ухань, где продаются морепродукты и разнообразные животные, отмечает Россельхознадзор. «В этой связи существует реальный риск того, что это заболевание является зоонозом. То есть источником возбудителя, его "природным резервуаром" является определенный вид животных», – поясняется в сообщении.

Подчеркивается, что источник возбудителя до настоящего момента остается неизвестным.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Состояние более десяти зараженных быстро стало критическим. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Накануне, 17 января, стало известно о втором случае смерти в результате заражения вирусом в КНР. Первой жертвой болезни стал 61-летний житель Китая.