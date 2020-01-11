В Китае зарегистрирован первый случай смерти от неизвестного вируса

В китайском городе Ухань мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом осложнения от неизвестного ранее вируса.

Как пишет РБК, 61-летний житель Китая стал первой жертвой нового заболевания. Известно, что покойный страдал от опухоли брюшной полости и хронического заболевания печени.

Всего заболевание выявлено у более чем 40 человек. В данный момент остояние семи зараженных врачи оценивают как тяжелое, двое выписаны из больницы.

По одной из версий, источник инфекции находился на городском рынке морепродуктов. Отмечается, что случев передачи заболевания от человека к человеку зарегистрировано не было.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей. Ограничения на административной границе ввели также власти Гонконга.