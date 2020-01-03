Состояние более 10 зараженных неизвестной пневмонией в КНР оценивают как тяжелое

Число зараженных неизвестной формой пневмонии в Китае составило 44 человека, 11 из них находятся в критическом состоянии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Комитета по делам здравоохранения города Ухань.

По последним данным, еще 121 человек, контактировавший с больными, находится под наблюдением медиков. Все инфицированные проходят лечение в изолированных условиях.

Эпидемиологическое исследование не выявило факта передачи вируса от человека к человеку. В связи с обнаруженной инфекцией в административный центр провинции Хубэй была направлена специальная комиссия для установления источника заболевания и ликвидации последствий болезни.

О вспышке эпидемии в городе Ухань власти КНР впервые сообщили во вторник, 31 декабря. На тот момент было известно, что нераспознанным видом пневмонии заразились не менее 27 человек, семеро из них находились в критическом состоянии.

Основным симптомом заболевания является лихорадка, у ряда пациентов наблюдаются проблемы с дыханием и поражение легких.

Отмечается, что часть случаев инфицирования зафиксирована среди сотрудников рынка свежих морепродуктов, который в настоящее время закрыт.