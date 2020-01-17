Число жертв неизвестного коронавируса в Китае выросло до двух человек

Уже второй заболевший новым видом коронавируса скончался в больнице китайского города Ухань.

Напомним, что первой жертвой неизвестной болезни стал 61-летний житель Китая, скончавшийся от вызванной вирусом пневмонии несколько дней назад. При этом подчеркивалось, что негативно повлиять на течение болезни в его случае могли также опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени, которые были диагностированы у пациента.

Однако Reuters сообщает, что 15 января в больнице умер еще один житель города Ухань, являвшийся носителем коронавируса. Его доставили в больницу с нарушением функции почек и серьезными повреждениями внутренних органов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Китае зафиксирован 41 случай заболевания. Кроме того, один заболевший был обнаружен накануне в Японии, двое других — в Таиланде.

Пока происхождение вируса установлено не было, однако предполагается, что распространение болезни началось с рынка морепродуктов в Ухане.