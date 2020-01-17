Журналисты оценили недвижимость Сергея Лаврова в 600 млн

Портал The Insider обнаружил у и. о. министра иностранных Сергея Лаврова дом на Рублево-Успенском шоссе и квартиру в «доме друзей Путина» по адресу Шведский тупик, 3 в Москве. Стоимость недвижимости издание оценило в 600 миллионов рублей, что, по подсчетам журналистов, в десятки раз больше задекларированных семьей министра доходов за несколько лет.

Как сообщают расследователи, Лавров с 2014 года владеет участком в 28,4 сотки в элитном подмосковном поселке Ландшафт в деревне Жуковка, а на территории участка находится трехэтажный дом площадью 499 квадратных метров. Причем параметры недвижимости совпадают с теми, что указаны у Лаврова в декларации о доходах, как и размеры задекларированной им квартиры, площадь которой (247 квадратных метров) совпадает с найденной изданием квартирой в элитном доме по адресу Шведский тупик, дом 3, которая якобы также принадлежит и. о. главы МИДа. Её, как утверждается, подарила ему дочь Екатерина в 2007 году.

По данным издания, стоимость похожей квартиры в этом доме составляет около 312 миллионов рублей, а похожего участка с домом площадью 670 метров — около 335 миллионов. По информации The Insider, на настоящий момент стоимость дома упала вдвое по отношению к 2014 году.

Среди бывших соседей Лаврова по квартире, которая находится в так называемом «доме друзей Путина», Sobesednik.ru упоминал ранее главу «Роснефти» Игоря Сечина:

Соседом же Лаврова по даче якобы является Джахангир Махмудов, сын бизнесмена Искандера Махмудова. Махмудов-старший фигурировал в расследовании французского издания о связях россиян в окружении президента Франции Эммануэля Макрона. После публикации этого материала в парижской редакции прошлой зимой провели обыск:

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Кроме того, по данным росреестра, как утверждает The Insider, 17 участков здесь принадлежат «Российским Федерациям», а ещё пяти домов там и вовсе не зарегистрировано. Об этой практике ранее также писал «Собеседник»:

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На запрос The Insider в МИД РФ ответили, что «собственность и доходы за 50-летнюю карьеру Сергея Лаврова, равно как и связанные с собственностью правовые действия, задекларированы и оформлены в строгом соответствии с российским законодательством». При этом согласно декларациям с 2008 по 2014 годы Лавров и его супруга в среднем зарабатывали порядка 4,5 миллионов рублей в год.