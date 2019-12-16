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"Недоверие к врачам – это недоверие к нынешней системе в медицине"

Общество
16:38, 16 декабря 2019

фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 41% опрошенных перепроверяли диагноз, поставленный им врачом.

Sobesednik.ru спросил, почему россияне не доверяют медикам, у председателя независимого профсоюза медиков «Действие» Андрея Коновала:

— Я считаю, что люди не доверяют системе здравоохранения в том виде, в каком она существует. Именно поэтому мы имеем такие цифры, — говорит профсоюзный лидер. — Это недоверие вызвано объективной реальностью. Врачи крайне загружены — официальный шаг приема в поликлинике, согласно рекомендациям Минздрава, 12 минут, где-то он меньше и зависит от нагрузки. В 2015 году мы подняли эту тему в рамках «итальянской забастовки» врачей московских поликлиник — тогда в Москве ситуация была еще хуже.

— Врач часто выглядит человеком не лечащим, а пишущим, особенно в осенне-зимний пик заболеваемости, и поставлен перед выбором — либо заполнять документы, либо больше времени уделить пациенту, — объясняет Андрей Коновал. — Но тогда его и учреждение может оштрафовать страховая компания за неправильно оформленную документацию.

По словам Коновала, в больницах ситуация выглядит не лучше: медики работают минимум на полторы-две ставки, иногда рабочая смена медицинского специалиста может длиться 32 часа. От таких перегрузок страдает качество оказания услуг, в том числе диагностики. Это также сказывается на отношении к пациентам:

— Многие врачи не имеют возможности повышать свою квалификацию, уровень своих медицинских знаний, потому что у них нет элементарно на это денег и времени, — называет профсоюзный лидер еще одну причину. — Этим должен заниматься работодатель — оплачивать обучение, командировки. Но он, как правило, этого не делает. К тому же качество изначального профессионального медицинского образования у нас не соответствует современным требованиям.

Те из пациентов, кто может себе это позволить, обращаются в частные клиники, но они не панацея: недобросовестные частные медицинские учреждения могут быть заинтересованы в «раскрутке» клиента на деньги, чтобы он сделал как можно больше исследований и проходил как можно более дорогое и длительное лечение.

Рубрика: Общество

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