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Школы в ответе за учеников и критерии аварийного жилья: юридический обзор

Общество
17:25, 04 декабря 2019

фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press
фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Подписано постановление, которым уточняется, каким образом жилые дома будут признаваться аварийными. Только официально до 2025 года планируют расселить более 12 млн квадратных метров. То есть эти злосчастные метры уже аварийны, и людям каким-то образом нужно продержаться пять, а то и шесть лет.

Все это оценивается в сумму, превышающую полтриллиона рублей — немного меньше, чем какой-нибудь амбициозный мост. Проведение Олимпийских игр или чемпионата мира выливается в более круглую сумму... Но это авторитет для каждого гражданина, думает власть. А вот до каждого жителя рука помощи пока не дотягивается...

Но вернемся к аварийному жилью. Таковым будет признаваться дом, техническое состояние несущих строительных конструкций которого (или сам дом в целом) характеризуется повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, а также кренами.

Также Минстрой не забыл о ветхом жилье. Для домов с износом более 70%, которые не были признаны аварийными, могут создать подпрограмму капремонта.

Ну и не забудем оброк граждан на капремонт: вся страна платит, чтобы быть увереными, что уж их дом до аварийного состояния не доведут. Хотя...

Наряду с подписанием вышеупомянутого постановления премьер-министр Дмитрий Медведев выступил против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Сейчас можно превысить на 20 км/ч разрешенную Правилами дорожного движения скорость. За рубежом в редких случаях можно превышать на 10, обычно — на 5 км/ч, притом что камеры автоматически начисляют штраф при превышении на любой минимум.

Но Россия и здесь автономна: держите превышение на все 20 км/ч. Везде государство немножко ограничивает граждан, но не в вопросах безопасности на дорогах. Притом что МВД еще с 2015 года подготовило поправки о едином штрафе при превышениии скорости на 10–40 км/ч, совсем недавно министр транспорта высказался в том же ключе.

И вот премьер на приеме граждан высказывается в ином ключе. Почему? Популизм или что-то еще? Кстати, в качестве аргумента высказана мысль, мол, тяжело следить за стрелкой спидометра. Как кто-то в сети метко добавил, тяжело — с заднего сидения лимузина...

 

Тем временем все муляжи дорожных камер в Москве в 2020 году заменят на настоящие. Так буквально и сообщили, что на данный момент работает (!) 387 обычных муляжа. В еще 424 есть функция мониторинга потока. Но дело в том, что даже муляжи источают излучение, активирующее радар-детекторы. Ранее летом ЦОДД раскрыл местоположение всех дорожных камер столицы. На тот момент их насчитывалось почти 2,5 тысячи.

 

И еще одно известие: Верховный суд решил, что при любом происшествии в школе при нанесении травмы учащемуся предполагается вина образовательного учреждения в причинении вреда находящимся под его надзором несовершеннолетним.

Основой для вывода послужил инцидент, в ходе которого один учащийся нанес другому увечье. Суд посчитал, что школа несет ответственность наравне с родителями того, кто нанес травму. (Этот вывод, напомним, следует из Гражданского кодекса: за вред, причиненный ребенком, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, отвечают его родители, если не докажут, что вред возник не по вине их отпрыска.)

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