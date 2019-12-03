ВС признал презумпцию вины для школы за происшествия, случившиеся в ее стенах

Верховный суд рассмотрел дело по инциденту из Липецкой области, где в сельской средней школе один из учеников в ходе драки нанес увечье другому несовершеннолетнему. В результате школьнику потребовалась тяжелая операция и длительная реабилитация, рассказывает АПИ.

Потерпевшая сторона потребовала в суде 300 тысяч рублей со стороны обидчика. Родители правонарушителя сначала признали вину и выплатили первые 30 тысяч рублей, готовясь следом доплатить еще 70 тысяч. Однако после ответчики посчитали, что в ситуации виновата администрация школы, и обратились в суд с иском о компенсации суммы.

Все судебные инстанции не признали претензии, кроме Верховного суда, который подтвердил, что нормы Гражданского кодекса возлагают ответственность за действия несовершеннолетнего на тех ответственных лиц, под надзором которых они находятся. Кроме того, образовательные организации обязаны обеспечивать безопасные условия для детей на период их обучения, а также отвечать за их жизнь и здоровье. Это касается пребывания учеников не только в стенах учебного учреждения, но и на всей прикрепленной к нему территории.

Уточняется, что школа несет ответственность за сохранность ребенка за 20 минут до начала его учебной смены и в течение 20 минут после нее. Верховный суд отменил все ранее принятые решения и вернул дело в районную инстанцию.