ЦОДД заявил, что раскроет адреса камер видеофиксации по требованию Путина

Центр организации дорожного движения Москвы готов выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксации.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, потребовал перестать прятать камеры на дорогах, специально подводя водителей под штраф.

Как передает ТАСС, в столичном ЦОДД откликнулись на требование главы государства в тот же день.

«Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички», — сообщили в пресс-службе центра, добавив, что ЦОДД готов выложить адреса стационарных камер в открытый доступ.