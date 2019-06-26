Путин осудил практику прятать камеры на дорогах, подводя водителей под штраф

Президент России Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на аварийных участках дорог.

Как передает «Коммерсант», выступая на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, глава государства заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах и их аварийных участках, специально подводя водителей под штраф.

«Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», — сказал Владимир Путин, добавив, что штраф «не самоцель — это только средство для достижения нужного нам результата».

Президент попросил разобраться с ситуацией, чтобы его услышали «и за периметром Кремля».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Верховный суд принял постановление, разъясняющее нижестоящим судебным инстанциям, как наказывать водителей за некоторые нарушения ПДД, в том числе нечитаемые автомобильные номера.