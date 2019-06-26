Судам объяснили, как наказывать водителей за нечитаемые автознаки

Верховный суд принял постановление, разъясняющее нижестоящим судебным инстанциям, как наказывать водителей за некоторые нарушения ПДД, в том числе нечитаемые автомобильные номера.

Разъяснения по 12-й главе КоАП, устанавливающей меры наказания за нарушения ПДД, изложены в материале «Коммерсанта».

Согласно постановлению суда, намеренное закрытие номерного знака грозит штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав. При этом инспекторы должны доказать умышленность действий водителя, например предоставить фотоматериалы. В случае, если номера загрязнены во время движения либо умысел не был доказан, нарушителю полагается штраф в 500 рублей.

Механическое удаление символов на номерном знаке или их искажение приравнивается к езде с подложными номерами, что может повлечь лишение прав на срок до одного года.

Также в постановлении, в частности, оговаривается наказание за установку ксеноновых (газоразрядных) ламп в не предназначенные для этого фары, которая может привести к ослеплению водителей встречных машин. Теперь такое нарушение будет караться штрафом в 500 рублей, а не лишением прав, как раньше.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем чтении утвердила ужесточение наказания для водителей за «пьяные» ДТП.