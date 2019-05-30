Парламентарии одобрили лишение свободы на 15 лет для пьяных виновников ДТП с двумя и более жертвами.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, речь идет о законе, предполагающем внесение изменений в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Поправки предполагают, что нетрезвому водителю за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (по действующему законодательству ― до четырех лет). За аварию, где погиб один человек, ― 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), за гибель двух и более человек ― до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

В четверг, 30 мая, депутаты Госдумы одобрили данную инициативу в третьем, окончательном чтении.

«Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом», — говорил о законопроекте председатель ГД Вячеслав Володин.