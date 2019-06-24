СМИ сообщили о мотоциклисте, сбитом Lexus депутата Госдумы в Москве

Lexus депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко сбил мотоциклиста на улице Крупской в Москве.

Как передает «Лента.ру», ссылаясь на свои источники, ДТП с участием депутатской иномарки произошло в столице в пятницу, 21 июня.

Znak.com со ссылкой на telegram-каналы сообщает, что Lexus депутата неаккуратно перестроился в районе улицы Крупской и врезался в мотоцикл, водитель которого в результате ДТП получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

СМИ не предоставляют однозначную информацию о том, кто конкретно находился за рулем Lexus. Однако известно, что сам 68-летний депутат Николай Герасименко, являющийся владельцем машины, уже четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.