Заслон иностранной медицине и загадочная пропажа люксовых авто: обзор новостей

В некоторых сферах экономики государство давно создает искусственные преграды для проникновения иностранцев. Какая выгода экономике от уменьшения конкуренции — вопрос отдельный. Скорее даже — политический, если речь идет, например, об иностранном капитале в СМИ. А еще есть такое подозрение, что на российские фирмы и капитал можно оказывать давление, а вот на иностранные — заметно меньше...

Да еще устоявшееся мнение многих во власти, что в иных аспектах жизни россиянам мешают иностранцы. А может, удобная поза для объяснения причин неудач? Ведь какую социальную сферу не возьми — везде вопросы. Не все в порядке и с медициной...

К чему это я все? Оказалось, государство и здесь видит неприятный иностранный след. Стало известно, что готовится очередной законопроект об ограничении доли иностранцев. Теперь — в медицине.

Причина — выдающаяся: оказывается, частные медицинские организации не только получают доступ к мединформации, но и собирают биоматериал россиян, представляете? Доказательств этого, как обычно, не требуется. Тем более от такого одиозного депутата, как единоросс Евгений Федоров.

Вторая причина еще более смешная: оказывается, владельцами некоторых медорганизаций являются офшорные компании... И это говорится в стране, где к офшорам можно отнести экономику целыми отраслями. Двойные стандарты, говорите?..

Следующая инициатива депутатов — вынужденная. После ужасающей трагедии в Петербурге подготовлен законопроект, согласно которому преподавателей общего и высшего профессионального образования обяжут проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Также будет предписано отстранение педагогов не только при уголовном, но даже и при административном преследовании. Последнее вызывает вопросы: что, даже за нарушение правил дорожного движения? Не говоря уж про задержания на митингах. В этой сфере, наверно, лучше бы вузы разобрались сами, урегулировав это на уровне устава организации...

И об автомобилях. Утвержден ГОСТ для раритетных и классических автомобилей, который вступит в силу в марте 2020 года. Будет учтено внешнее состояние автомобиля, интерьер и экстерьер, его техническое состояние, состояние двигателя, технических узлов и шасси. И это справедливо, ведь такие транспортные средства могут иметь историю, исчисляемую не одним десятком лет. Также планируется ввести для них отличные от других госномера и даже правила на дорогах.

Из рубрики «очевидное-невероятное». Оказывается, в прошлом году количество авто стоимостью более 10 млн рублей в России сократилось более чем на четверть. Хотя ни аварий в таком количестве, ни чего-то подобного зафиксировано не было. Научились обходить налоги и в этой сфере?

Или вот ситуация с машинами поскромнее. Как отмечает «Финэкспертиза», число автомобилей класса «люкс» (дороже 3 млн руб.) в 2015–2018 годы практически удвоилось, а средний размер налога — заметно снизился. У машин в цене от 5 млн до 10 млн руб. — так и вовсе на 33%. Будем (будут?) разбираться...