Замдиректору ФСИН "хочется под землю провалиться" от стыда за коллег

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что больше не станет давать комментарии журналистам из-за смены формата работы ведомства, передает радиостанция «Говорит Москва».

При этом он признался, что не всегда понимает, как комментировать отдельные новости про действия офицеров ФСИН, отметив, что «на любые, пусть даже и не совсем приятные и удобные» вопросы журналистов ответят в пресс-службе ведомства в течении семи дней.

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит», — говорит он.

Как полагает «Медиазона», Максименко может иметь в виду события, произошедшие в колонии №17 в Красноярском крае, где на видео, как утверждает издание, над заключенным издевается не начальник, а сотрудник исправительного учреждения.

Замдиректора ФСИН также поблагодарил журналистов «за все годы сотрудничества», заявив, что ему было «очень приятно» общаться с представителями СМИ.

Напомним, что 8 октября новым главой ФСИН был назначен бывший начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников, который сменил на этой должности Геннадия Корниенко, уволенного в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе.



При этом, как сообщает ТАСС, Правительство распорядилось увеличить оклады руководителей и сотрудников ФСИН. К примеру, оклад директора ФСИН увеличен с 42 тысяч рублей до 45559 рублей, его первого заместителя — с 37 тысяч рублей до 40135 рублей, а других заместителей — с 36 тысяч рублей до 39050 рублей.