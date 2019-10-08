Главой ФСИН России стал бывший начальник красноярского УФСБ Калашников

Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначили Александра Калашникова.

Информация об этом появилась на сайте ФСИН в разделе «Руководство». Кроме того, данные о новом главе ведомства агентству «Интерфакс» также подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, назначение Александра Калашникова уже состоялась, в ближайшие дни его представят коллективу. Отмечается, что ранее новый начальник ФСИН возглавлял УФСБ по республике Коми и по Красноярскому краю.

Напомним, об отставке предыдущего директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко стало известно 3 октября. Его увольнение связывали с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — 65 лет.