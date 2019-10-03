Глава ФСИН Геннадий Корниенко официально уволен указом президента

Официальный портал правовых актов опубликовал указ президента Владимира Путина, в котором говорится об увольнении директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Информация об увольнении поступала в СМИ ранее, тогда член московской ОНК Ева Меркачева объяснила, что отставка чиновника связана с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе, то есть 65 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об увольнении Корниенко, произнес фразу «Указа [президента об освобождении Корниенко от должности] не было, он не публиковался», никак не подтвердив и не опровергнув эту информацию, сообщал ТАСС.

Временно исполняет обязанности главы ФСИН его бывший первый заместитель Анатолий Рудый, передает РБК. При этом ранее «КоммерсантЪ» называл возможным преемником Корниенко начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова.