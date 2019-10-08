В новую ОНК Москвы не взяли самых активных правозащитников из прошлого созыва

Опубликован новый состав Общественной наблюдательной комиссии в 45 регионах, куда не вошли многие известные активисты.

На то, что в списке, распространенном Общественной палатой, отсутствуют наиболее активные члены ОНК действующего созыва, обращает внимание «Новая газета».

В частности, издание отмечает, что в новый состав московской и подмосковной комиссий не вошли сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников и другие. В Петербурге — правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, фиксировавшие следы пыток на фигурантах «пензенского дела». При этом войдет в новый созыв ОНК политтехнолог Марина Литвинович, вернутся журналистка Елена Масюк и одна из авторов доклада об убийстве Магнитского Любовь Волкова, останется корреспондентка «МК» Ева Меркачева.

По мнению самих правозащитников, которых неожиданно исключили из состава комиссии, это связано с их слишком активной работой. «Чтобы была картинка, — для Европейского Совета и не только — что общественный контроль есть, а проблем особых нет, раз не выявляют», — заявила член нынешнего состава питерской ОНК Яна Теплицкая.

В свою очередь, секретарь действующего созыва столичной комиссии Иван Мельников отметил, что в новых списках все-таки есть несколько правозащитников со стажем, и выразил надежду на плодотворность их будущей работы.