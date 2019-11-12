Проблемы с получением выплат испытывают 90% пострадавших от паводка в Приангарье

Опрос пострадавших от летнего паводка жителей Иркутской области выявил, что большая часть проблем до сих пор не решена.

Результаты проведенного «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) мониторинга показали, что около 70% пострадавших от наводнения не знают, куда и как образаться за помощью, передает ТАСС. В частности, люди не могут восстановить документы, а некоторым жителям подтопленных пунктов до сих пор не выдали никаких выплат. В целом о проблемах с получением компенсаций рассказали 90% респондентов.

Уточняется, что эксперты ОНФ опросили 305 человек в 15 подтопленных населенных пунктах.

«За выполнение поручений отвечает региональная власть, сроки установлены, они срываются. Формальный подход властей к выполнению поручений президента и решению проблем жителей мы видели почти везде, во многих населенных пунктах до сих пор не решены проблемы», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович. Он отметил, что полученная в результате мониторинга информация будет передана в федеральные органы, «чтобы помочь решить жителям тот или иной вопрос».

Напомним, паводки в Иркутской области начались 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. Президент Владимир Путин трижды посещал регион. Во время одного из визитов президент резко раскритиковал местные власти за неудовлетворительную работу по восстановлению Иркутской области после наводнения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Иркутской области отказывают в компенсации пострадавшей от наводнения семье с восемью детьми под опекой.