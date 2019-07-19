Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Владимир Путин остался недоволен результатами работ по восстановлению Иркутской области после наводнения.

Об этом глава государства заявил после посещения подтопленных районов и общения с местными жителями, передает «РИА Новости».

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сообщил президент. Он указал на плохую организацию оповещения граждан и осуществления выплат, медленные темпы возведения жилья и инфраструктуры, а также недоработки в процессах распределения гуманитарной помощи и восстановления документов. «Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», — сказал Путин.

Президент призвал местные власти активнее работать на местах и пообещал поддержку малому и среднему бизнесу. Он сообщил, что планирует снова приехать в регион в сентябре, чтобы проверить организацию учебы детей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что число жителей Иркутской области, госпитализированных с начала паводка, превысило 700 человек. Всего стихийное бедствие затронуло 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов.