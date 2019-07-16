572 взрослых и 153 ребенка госпитализировали под Иркутском за время паводка

Спасатели сообщили об увеличении числа госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области.

Как передает ТАСС, число жителей подтопленных районов Иркутской области, госпитализированных с начала паводка, превысило 700 человек. За двое суток медицинская помощь потребовалась 144 пострадавшим, 78 из них госпитализировали.

По данным МЧС, к настоящему моменту госпитализированы 725 пострадавших, в том числе 153 ребенка.

Напомним, накануне Sobesednik.ru писал об отставке главы района Иркутской области, которого обвинили в расчистке своего участка от наводнения с использованием техники коммунальных служб.