Путин посоветовал пострадавшей от паводка в Тулуне семье поехать на отдых

Президент России Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, где пообщался с пострадавшими из-за наводнения.

Как передает «Коммерсант», в пятницу, 19 июля, российский лидер прибыл в Иркутскую область, где в июне в результате сильных дождей затопило более 100 населенных пунктов, 25 человек погибли.

В аэропорту Братска Владимир Путин провел экстренное совещание с губернатором региона Сергеем Левченко, после чего дважды пообщался с местными жителями — у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей.

По данным «Интерфакса», в одном из пунктов, развернутом в здании тулунской специальной школы-интерната №28, президент поговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, который рассказал главе государства, что дом его семьи, а также детский сад, в который мальчик должен был пойти в сентябре, были разрушены паводком.

«Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются», — заявил Путин, добавив, что до получения нового жилья семье Сафроновых стоило бы поехать на отдых.