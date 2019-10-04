В Иркутской области отказывают в компенсации семье с 8 детьми под опекой

Жительница города Нижнеудинск в Иркутской области Надежда Наумова направила жалобу в приемную губернатора. Ее семье, в которой содержится девять детей, отказали в предоставлении единовременной компенсационной выплаты как пострадавшим от наводнения, сообщают «Такие дела».

Причиной отказа послужило то, что дети в семействе Наумовых находятся под опекой. В указе губернатора прописано, что на компенсацию не имеют права некоторые группы граждан. В их число входят те семьи, где дети находятся под опекой или являются приемными.

«Мы проживаем в зоне затопления, у нас до сих пор в подполе дома стоит вода. У меня вопрос к губернатору: чем мы, приемные семьи, отличаемся от обычных, почему нас вычеркнули? Да, у нас с мужем восемь опекаемых детей, но мы же их воспитываем как своих», — возмущается Надежда Наумова.

В приемной губернатора по телефону ей сообщили, что детей и так бесплатно кормят в школе. По мнению Наумовой, этот аргумент неуместен, поскольку в регионе не так много семей с пятью и более детьми, и в регионе их семейство является единственным, кто воспитывает такое количество детей.

Наводнение настигло домохозяйства города Нижнеудинска во время второй волны паводка в Иркутской области в конце июля этого года.