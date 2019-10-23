Выведенные из состава СПЧ общественники по регламенту останутся там экспертами

Уволенный с должности главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил, что останется в СПЧ в качестве эксперта; согласно регламенту, этот статус сохранится за всеми отстраненными президентом членами Совета, передает «КоммерсантЪ».

«Члены совета, вышедшие из его состава, могут участвовать в работе постоянных и временных комиссий и рабочих групп в качестве постоянных экспертов», — говорится в части 2 статьи 15 регламента СПЧ.

Таким образом, в качестве экспертов организации в жизни консультативного органа смогут продолжить принимать участие выведенные из его состава Екатерина Шульман, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Евгений Бобров. Это касается и бывшей судьи Конституционного суда РФ Тамары Морщаковой, которая вышла из состава совета добровольно после увольнения с должности главы СПЧ Михаила Федотова и назначения вместо него Валерия Фадеева, являвшегося до этого главой Общественной палаты РФ.

Ранее одной из причин возможной отставки Федотова источник Znak.com назвал слабую работу с молодежью.