Znak.com: Федотова отправят в отставку из-за позиции по "московскому делу"

Источник издания Znak.com подтвердил отставку Михаила Федотова с поста главы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его словам, в рамках «ежегодной ротации» совет покинут и другие члены. Решение об отставке главы СПЧ, как утверждает собеседник издания, принималось в Кремле и связано с рядом претензий по отношению к Федотову со стороны представителей власти. Одним из разногласий называется его позиция по поводу действий силовых структур во время августовских протестов в Москве. Федотов утверждал, что лично был свидетелем незаконных задержаний и неоправданного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных структур.

«Во-первых, Совет по правам человека — это не только защита протестующих. Это, конечно, тоже важно, но нельзя всю свою работу только на этом строить. СПЧ должен был заниматься развитием гражданского общества, работать с молодежью, прививать им ценности, а работа по этому направлению велась очень слабо, если не сказать, что вообще не велась», — приводит слова собеседника Znak.com.

Источник также подтвердил информацию, которая поступала в СМИ и раньше, что место главы СПЧ займет глава Общественной палаты, член высшего «Единой России» Валерий Фадеев. При этом сообщается, что Федотов может возглавить кафедру ЮНЕСКО в «Высшей школе экономики».

18 октября члены СПЧ начали сбор подписей под письмом президенту РФ Владимиру Путину, в котором они призывают оставить Михаила Федотова на посту главы организации.